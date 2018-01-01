أبراج يوم الثلاثاء 2018/5/15 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم5/15: لا يعرف الكذب ولا الأنانية، ذاكرة غريبة، حدسه يصيب، عنيد، بالنسبة له موقف العند، هدفه محدود، دائم الطموح، يكّرس نفسه لشيء يؤمن به، الكفاح ضد الهزيمة، حساس جداً، يعرف متى عليه أن يكون حازم عند اللزوم، في الطفولة شديد التعلّق بأمه لذلك عواطفه دائماً تكون مستمرة طيلة حياته، هذه السنة يمكن أن تكون من أهم سنوات حياتك، مطلوب فقط عدم خوض بمغامرات غير محسوبة، سنة قد يختفي حدث أو ظرف استثنائي، يجب أن ترتب أوراقك وتراجع حساباتك، ممكن أن تشتري منزل أو تتنقل لمكان آخر، للبعض ارتباط أو سفر خارج القطر، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: مازال نهارك فيه أمور مالية، سوف تلتفت لشؤونك الخاصة، اليوم الحظ المالي يرافق خطواتك، لكن انتبه من مصروفك وفكّر بالغد والمساء لأنك سوف تكون سعيد أكثر و سوف تدخل الأضواء، وتفكر بمشاريع ايجابية، بالمعنى أن الخطوات القادمة فيهت حركة وسفر قصير وفيها اتصالات ومقابلات ناجحة لك، نهار للمال وحركة للمساء مولود الحمل.

الثور: ما زال القمر عندك يحمل لك في جعبته تطور على صعيد اجتماعي، وتزداد شعبيتك وتتصاعد، بالتالي تقبض تحالف والتفاف حولك، وفي ساعات المساء القمر ينتقل لبرج الجوزاء لتكون الرابح في مباراة أو مبارزة أو تتعرض لمصاريف اضافية غير متوقعة، وتحصل على مكسب أو أشياء ضائعة أو استرداد دين، بالعموم الفترة القادمة جيدة لك مولود الثور.

الجوزاء: يجب أن تُأكد على نهارك، لأن أي شيء تسمعه،احتمال أن نهارك يحمل تأخير في جواب أو خبر لأن الفترة في بحر النهار بطيئة، وبانتقال القمر لبرجك سوف تطلع وتطوي ملفات عالقة وتعيد النظر وتستعيد قوتك، لا تستبق الأمور، بالمعنى هنئ نفسك بوصول القمر لبرجك بعد الظهر وتصبح أمورك في خير مولود الجوزاء.

السرطان: نهار جيد يحمل لك حلول، دعوة، لقاءات، مناسبات، تحقق انجازات من خلال معرفة جديدة، تلتقي بأصدقاء لك فترة لم تراهم، لقاءات مهمة، الحظ يحالفك، تسعد بدعم خارجي، ربما تفكر بسفر، لكن ساعات المساء تشعر بالعد التنازلي وصوتك يرتفع، جرّب أن لا تصدق ما يقال، كن صاحب مسيرة مسالمة، أو الوقت ليس لصالحك حتى لا تُفهم غلط وتسمع نقد و شائعة، انتبه كن مساءً في البيت وجهّز نفسك ليومين قادمين أن تكون رواق مولود السرطان.

الأسد: في بحر النهار تركيزك أكثر على العمل، احتمال تتعرض لاتهام أو انتقاد، وتقوم بخطوات جديدة اتجاه المسؤولين عنك، وتحكي في مشاكلك، جرّب أن تثبت جدراتك وتحافظ على وضعك العائلي والعملي، أما مساءً يزداد عليك الطلب من أصدقاء، وتعاني من زيارات مفاجئة ودعوات، ولكن في كثير من الأخبار سوف تسمعها وتعثر على قاسم مشترك مع مَن اختلفت معه في السابق، تطلب أمنية و تتحقق وتتعرف على وجه جديد، دعوة، عزاء، عزيمة عشاء أو غداء مولود الأسد.

العذراء: نهارك جيد لطموحاتك لتطرق أبواب، وتبحث على قضايا وعروض جديدة، هذا النهار تنهي بعض معاملاتك على صعيد أوراق، وتعبر عن رأيك، وفي ساعات المساء تدخل بفترة متعبة تركز فيها على عملك لتسمع كلام لا يعجبك، خطط جيداً وضاعف جهودك لليومين القادمين لأنك سوف تتعرض لانتقادات واتهام من محيطك العملي أو محيطك العائلي، يجب أن تحافظ على صورتك الجميلة لأن احتمال أن تظهر مسؤولية طارئة تصبح عندك مساءً مولود العذراء.

الميزان: اليوم تطرح مشاكل تخص أمور مالية أو تطلب مساعدة أو أنت تساعد أحد من حولك أو أحداً يفرحك اليوم، إذاً استشير حتى تناقش فرص مالية مشتركة ومعاملات وتأمين، ساعات المساء تدخل في أجواء ايجابية، تجري اتصالاتك البعيدة، تضيف بعض الأفكار الهامة، احتمال ان يكون لديك مقابلة مساء ستكون ناجحة واذا كنت حابب للسفر فسوف تكون الفترة القادمة ستحقق نتائج جيدة والجو سوف يساعدك مولود الميزان.

العقرب: لا تسمح لأحد أن يأثر عليك في شيء سلبي بإمكانك أن تتجاوز الخلافات والترّفع عن الصغائر بهدف أن تصل لحلول مُرضية أو معقولة مع الشركاء، جرّب أن تستعمل طاقاتك في الفترة التي فيها عرقلة وتأجيل أو غضب، لكن لا تخالف القوانين، من المساء وضعك يحمل لك طمأنينة أكثر وتفاهم، وتناقش قرض وفواتير، معاملات، تأمين، في الفترة القادمة قصص كثيرة سوف تشغلك، ولا تنسى أن تنتبه على صحتك مولود العقرب.

القوس: الأجواء ضاغطة ومتوترة، وتعاني من فوضى أو سوء تفاهم أو معاكسة شخصية طارئة، لذلك كن جريء ولا تضعّف موقفك، وانتبه على مواعيدك، جرّب أن تنجز قسم من عملك أفضل من أن تراكم عليك، ومن المساء تدخل في فترة فيها تركيز على شراكة أو شراكة على العاطفة، ما عليك غير أن تمضي وقت جميل وتعمل قاسم مشترك مع الشركاء، الجو العاطفي مشجّع لك مولود القوس.

الجدي: يوم جميل محظوظ، لوّن نهارك بألوان قوس قزح، جرّب أن تستفيد من حظوظك المالية والمعنوية، ومساءً تدخل بأجواء التنقل والتعب والتغيير واتجاه أهدافك، إذاً يجب أن تركز على الأولويات وتعمل جدول لأعمالك لابد أن تتراكم، واحتمال أن تعاني من ارهاق وسببه عائلي أو صحي، وظّف طاقاتك في مجال يفيدك، وتلتقي مع الحبايب في بحر النهار، ومساءً للتعويض العملي أو التقصير الذي كان سابقاً ممكن أن تنهيه مساءً مولود الجدي.

الدلو: نهارك متعب قليلاً بحاجة للقوة والتحرك، و دع أي حدث عائلي حولك هو الذي يقرر عنك ولا تحرم ابتسامتك للعائلة، واهتم بأمور عائلية على الأقل، في بحر النهار يوجد تعديل على المسكن أو تجد تعاون من أفراد عائلتك، والمساء تعزز روابطك المختلفة على صعيد صداقة شريك أولاد، احتمال وجود سهرة مميزة، تمارس نشاطك الفني الأدبي، بالمعنى مساءً تقوى حظوظك مولود الدلو.

الحوت: يقال عنك مغرور ومتكبر وأنت عكس ذلك، لذلك أثبت اليوم أنك حنون وخاصةً على صعيد أخوة وجيران،وعالج أمورك الطارئة بصورة مميزة، لأن نهارك سريع، وإذا عندك مقابلة مهمة طالما أنك تحلم فيها هي في النهار، تزداد رغبتك بالاستقرار مساءً ويصبح عندك أمر شخصي، جرّب أن تقضي وقت جميل مع أفراد عائلتك مساءً مولود الحوت.