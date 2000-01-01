البيت الأبيض يحمل حماس مسؤولية سقوط ضحايا في غزة

جهينة نيوز:

حمّل البيت الابيض، حركة "حماس"، مسؤولية استشهاد 55 فلسطينياً برصاص الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة، خلال تظاهرات عنيفة رفضاً لانتقال السفارة الاميركية في اسرائيل الى القدس.

وقال مساعد المتحدث باسم البيت الابيض راج شاه، إن "مسؤولية هذه الوفيات المأسوية تقع بالكامل على حماس"، مضيفاً: "من حق اسرائيل ان تُدافع عن نفسها"، وفقا لتعبيرها.

وزعم راج شاه: أنه "لا يوجد تبرير للتهوّر واللامبالاة، اللتين أبدتهما "حماس"، بدعوتها الناس إلى الانخراط في العنف الذي يُعرّضهم الى مخاطر مروّعة".

ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض، حض إسرائيل على ممارسة ضبط النفس تجاه المحتجين في غزة، معتبراً ان افتتاح السفارة الأميركية في القدس والعنف في غزة، لن يؤثرا على خطة السلام.