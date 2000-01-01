انتخاب فادي الدباس رئيساً لاتحاد كرة القدم في سورية

جهينة نيوز

انتخب المؤتمر الاستثنائي لاتحاد كرة القدم الذي عقد اليوم في مقر الاتحاد بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق محمد فادي الدباس رئيساً للاتحاد بعد أن حصل على 92 صوتا من أصل 97.

كما تم انتخاب محمد سعيد المصري نائباً لرئيس الاتحاد بحصوله على 83 صوتا وفاز بعضوية الاتحاد زكريا قناة وطلال بركات ويوسف الشقة وغزوان مرعي ورفعت الشمالي ومروان خوري ووليد عواد.

ودعا رئيس الاتحاد الرياضي العام اللواء موفق جمعة رئيس وأعضاء الاتحاد الجديد إلى وضع استراتيجية واضحة للمرحلة المقبلة ضمن برنامج تنفيذي محدد إضافة إلى برنامج للمتطلبات المالية في ظل الدعم والاهتمام الذي تحظى به كرة القدم سواء فيما يتعلق بالمنتخبات الوطنية أو بالمسابقات المحلية.

وقال: “إن أول خطوة سيقوم بها اتحاد الكرة الجديد هي إعادة الهيكل التنظيمي للاتحاد من خلال لجنة مستعجلة لإعداد نظام داخلي جديد يعرض على الاتحادين الآسيوي والدولي للمصادقة عليه واعتماده” مشيرا إلى أنه سيتم العمل بكل قوة على عودة منتخباتنا للعب مبارياتها الدولية في ملاعبنا وبين جماهيرنا، وفقا لما لوردته وكالة سانا.

وأوضح الدباس أن هناك روزنامة لتحضير منتخبنا الأول الذي ينتظره استحقاق مهم في نهائيات آسيا العام القادم تتضمن معسكرات خارجية ومباريات ودية مع منتخبات عريقة للوصول إلى الهدف الأسمى وهو الوصول إلى مراكز متقدمة والمنافسة على لقب البطولة.