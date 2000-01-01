لافروف.. أعطينا بشكل علني تقييماتنا السلبية من نقل السفارة الأميركية إلى القدس

جهينة نيوز

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن موقف موسكو السلبي من نقل السفارة الأميركية لدى إسرائيل إلى القدس.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري بموسكو، في أعقاب الاجتماع بصيغة "2+2" لوزراء خارجية ودفاع البلدين: "لقد أعطينا، وبشكل علني، تقييماتنا السلبية لهذا القرار، وتحدث عن ذلك الرئيس فلاديمير بوتين".

وتابع: "نحن على قناعة بأنه لا تجوز إعادة النظر في مثل هذا الشكل الأحادي الجانب إزاء الاتفاقيات التي تم تثبيتها في القرارات الدولية".

وأوضح أن "هذه القرارات تنص على أن جميع المسائل المتعلقة بالتسوية النهائية بين فلسطين وإسرائيل – ووضع القدس من أهمها – لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار المباشر بين القيادة الإسرائيلية والقيادة الفلسطينية".

وأعاد لافروف إلى الأذهان أن روسيا قد عرضت أكثر من مرة استضافتها لمثل هذا الحوار على أراضيها، مؤكداً أن "مقترح موسكو هذا لا يزال قائما".