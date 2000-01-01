ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين الى 40 شهيدا و2000 مصاب برصاص الاحتلال في قطاع غزة

جهينة نيوز

افادت مصادر فلسطينية ان عدد الشهداء والمصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وصل إلى 40 شهيدا ونحو 2000 مصاب منذ صباح اليوم

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قالت في وقت سابق اليوم ان الشاب أنس حمدان قديح البالغ من العمر 21 عاما استشهد برصاص الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بينما استشهد الشاب مصعب يوسف ابراهيم ابو ليلة البالغ من العمر 29 عاما شرق مدينة جباليا شمال القطاع.

و اعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت سابق ايضا أن مجموع ما تعاملت معه أطقم الإسعاف التابعة للجمعية حتى ظهر اليوم بلغ 147 إصابة بالرصاص وبحالات اختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على الاف الفلسطينيين الذين تجمعوا قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والاراضي المحتلة عام 1948.