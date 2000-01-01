رسالة من الفنانة شيرين عبد الوهاب الى السعوديات!؟

جهينة نيوز

تستعد المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، لإحياء أول حفل غنائي لها في السعودية، سيقام في شهر يونيو/حزيران المقبل.

وأعلنت شيرين عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها ستحيي الحفل في تاريخ 19 يونيو حزيران في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في جدة.

وسيكون الحفل هو الأول بالنسبة لشيرين، بعد وفاة والدها في شهر نيسان/أبريل، وسيقتصر الحضور فيه على النساء فقط.

وكتبت شيرين عبد الوهاب للسعوديات: "سيدات جدة والسعودية الجمال، مبسوطة إن أول حفلة ليا في السعودية، هتكون معاكم إن شاء الله يوم 19 يونيو في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية".

يذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت ستقدم فقرة غنائية مخصصة للنساء فقط، ضمن فعاليات حفل الليالي العربية الخامس، الذي تقيمه جمعية "سند" الخيرية، لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، في قاعة نيارة بالرياض يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2017، ولكن تم إلغاؤه

وأكدت الهيئة الامة للترفيه السعودية، في بيان لها نشرته على حسابها عبر "تويتر"، أن إلغاء الحفل جاء لعدم تقدم المنظمين بطلب ترخيص لهذا النوع من الفعاليات، داعية كافة الجهات والشركات الراغبة في تنظيم مثل هذه الفعاليات للتواصل معها، واستخراج التراخيص اللازمة، وفق الأنظمة المعمول بها، ولحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة.