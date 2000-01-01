الجعفري: ناقشنا تفاصيل محادثات استانا 9 والقضايا التي تهم سورية وروسيا وإيران والاستمرار في مكافحة الإرهاب

جهينة نيوز

قال رئيس وفد الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الجعفري الى محادثات استانا 9 اليوم في تصريح للصحفيين: أجرينا اليوم لقاءين الأول مع رئيس الوفد الإيراني والآخر مع رئيس الوفد الروسي والوفدين المرافقين لهما وناقشنا بشكل مسهب تفاصيل اجندة الجولة والقضايا التي تهم الأطراف الثلاثة وأعني بذلك الحكومة السورية وروسيا وإيران.

وأضاف الجعفري: ناقشنا مسألة استمرار مكافحة الإرهاب تطبيقا لتفاهمات أستانا وللإرادة المشتركة لدى الأطراف الثلاثة.

وتابع الجعفري.. ناقشنا أيضا ما هي اجندة اجتماع استانا 9 وما المراد من هذه الجولة وما النتائج المتوخاة منها، وسنتابع المحادثات الثنائية مع وفدي البلدين الصديقين روسيا وايران غدا ومن ثم سيصار إلى استكمال المشاورات الأخرى من جانبهما مع الأطراف الاخرى لاستكمال الصيغة النهائية للبيان الختامي للجولة الحالية من اجتماعات استانا.

￼وكان الوفد الروسي برئاسة الكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية عقد اجتماعا اليوم مع الوفد الإيراني برئاسة حسين جابري أنصاري كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة في إطار الجولة التاسعة من محادثات أستانا حول سورية.

كما عقد الوفدان الروسي برئاسة لافرنتييف والإيراني برئاسة جابري أنصاري اجتماعين منفصلين مع وفد النظام التركي.

وانطلقت في أستانا صباح اليوم الجولة التاسعة من المحادثات حول سورية بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور الجعفري ووفود أخرى.

واستضافت العاصمة الكازاخستانية أستانا ثمانية اجتماعات حول سورية كان اخرها في الـ 21 والـ 22 من كانون الأول الماضي حيث جددت الدول الضامنة في البيان الختامي للاجتماع تمسكها والتزامها بوحدة الاراضي السورية وإيجاد حل سياسي للأزمة فيها ودعت إلى اتخاذ خطوات دولية عاجلة ونشطة لمساعدة السوريين على تحقيق حل سياسي.