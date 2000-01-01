الكبل الضوئي من تدمر إلى دير الزور في الخدمة نهاية الشهر الجاري

جهينة نيوز

كشف فرع الشركة السورية للاتصالات في حمص عن تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الكبل الضوئي في المحافظة (تدمر – السخنة – دير الزور)، حيث من المتوقع أن يتم وضعه بالخدمة نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أنه مشروع استراتيجي يهدف لتخديم دير الزور بشكل أساسي وتدمر والمنطقة الشرقية وربطه مع دمشق مروراً بحمص.

ولفت فرع اتصالات حمص إلى أن العمل جارٍ لتحسين جودة الاتصالات وإجراء توسعات لخطوط الربط، منوهاً بإجراء توسعات هاتفية في المراكز الريفية وتركيب تجهيزات حديثة ورقمية، إضافةً إلى تمديد كوابل بسعة /1200/ خط باتجاه طريق حماة بهدف توسيع الشبكات وزيادة تخديم المواطنين بالخدمة الهاتفية.

وأشار الفرع إلى أن الورشات العاملة قامت بتركيب وتشغيل وحدات النفاذ الضوئية في منطقة السكن الشبابي والادخار التابعة لمقسم المحطة وذلك لحل مشكلة الاختناقات الموجودة في المنطقة، وأن الصيانة والإصلاحات تتم من قبل الشركة بالسرعة القصوى.

الوطن اون لاين