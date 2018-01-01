اعدام ارهابي اقدم على "نحر" دبلوماسي روسي في العراق

جهينة نيوز

قضت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد اليوم الاثنين، بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق إرهابي لتورطه في عملية نحر أحد الدبلوماسيين الروس في العراق عام 2006.

وأعلن ذلك المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان له، وأضاف أن "المتهم اعترف بخطف أربعة أجانب مع مجموعة مسلحة"، مبيّنا أن "اثنين من المجني عليهم تم قتلهما بإطلاق النار عليهم فيما ذُبح الاثنان الآخران".

وتابع المتحدث أن "الإرهابي اشترك في عملية الذبح بحق أحد الدبلوماسيين الروس، وبعدها قام مع مجموعته المسلحة بالتخلص من الجثث برميها في نهر دجلة"، مشيرا إلى أن "الحكم بحق الإرهابي صدر وفق المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب".

المصدر: السومرية نيوز