الذهب يرتفع مع تراجع الدولار عن ذروته في 2018

الإثنين, 14 أيار 2018 الساعة 14:24 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار عن ذروته في 2018

جهينة نيوز

سجل الذهب اليوم الاثنين ارتفاعا مع تراجع الدولار عن ذروته في 2018 بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع التضخم في الولايات المتحدة لتسلط الضوء على احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرات أقل عما كان متوقعا هذا العام.

وارتفع المعدن النفيس في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1320.52 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس 1325.96 دولار يوم الجمعة وهو أعلى مستوى له منذ 26 أبريل نيسان. ولم يطرأ تغيير على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1320.70 دولار.

وعلى الرغم من تراجع الدولار يوم الاثنين إلا أن أداؤه أمام سلة من العملات الكبرى الأخرى لامس 93.416 الأسبوع الماضي في زيادة تفوق أربعة بالمئة منذ 17 أبريل نيسان وأعلى معدل له منذ ديسمبر كانون الأول.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3 بالمئة إلى 16.67 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 924.60 دولار في حين انخفض البلاديوم 0.4 بالمئة ليسجل 992.05 دولار للأوقية.

رويترز


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