بحث بنود جدول أعمال محادثات أستانا 9 خلال اجتماع بين الوفدين السوري والإيراني

جهينة نيوز

عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري اجتماعا في استانا اليوم مع الوفد الإيراني برئاسة حسين جابري أنصاري كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة في إطار الجولة التاسعة من محادثات استانا حول سورية.

وتم خلال الاجتماع بحث بنود جدول أعمال محادثات أستانا 9 ومواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين السوري والإيراني إضافة إلى انتهاكات النظام التركي للقوانين والمواثيق الدولية وبعض بنود اتفاقات استانا ومواصلة دعمه للإرهاب.

وكان الوفدان الإيراني برئاسة جابري أنصاري والروسي برئاسة ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسى الخاص إلى سورية عقدا في وقت سابق اليوم اجتماعا في اطار الجولة التاسعة من محادثات أستانا 9.

كما عقد الوفد الروسي برئاسة لافرنتييف اجتماعا مع الوفد التركي.

وانطلقت في أستانا صباح اليوم الجولة التاسعة من المحادثات حول سورية بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور الجعفري ووفود أخرى.

واستضافت العاصمة الكازاخستانية أستانا ثمانية اجتماعات حول سورية كان اخرها في الـ 21 والـ 22 من كانون الأول الماضي حيث جددت الدول الضامنة في البيان الختامي للاجتماع تمسكها والتزامها بوحدة الاراضي السورية وإيجاد حل سياسي للأزمة فيها ودعت إلى اتخاذ خطوات دولية عاجلة ونشطة لمساعدة السوريين على تحقيق حل سياسي.