أردوغان: أمريكا خسرت بنقل سفارتها للقدس دورها كوسيط في الشرق الأوسط!

جهينة نيوز

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة خسرت دورها كوسيط في منطقة الشرق الأوسط بنقل سفارتها الى القدس.

وأضاف أردوغان، في كلمة بمؤسسة تشاتهام هاوس البريطانية: "اختارت الولايات المتحدة بخطوتها الأخيرة أن تكون جزءا من المشكلة لا الحل وخسرت دور الوساطة في عملية السلام"، وفقا لوكالة "رويترز".

وتنقل الولايات المتحدة سفارتها، اليوم، رسميا من تل أبيب إلى القدس في خطوة أسعدت إسرائيل وأغضبت الفلسطينيين.

وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت عن تنفيذها تظاهرات ومسيرات، اليوم، تنديدا بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في وقت ستنظم فيه مسيرات وتظاهرات صوب السياج الحدودي الفاصل أيضا يوم الخامس عشر مِن الشهر الجاري بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين لذكرى النكبة السبعين.