المفتي حسون: من يتنازل عن المسجد الأقصى والقدس المحتلة سيتنازل عن مكة المكرمة

جهينة نيوز

أكد المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون أن سورية آثرت احتضان المقاومة ولو دفعت لقاء ذلك أثمانا باهظة.

وأوضح المفتي حسون في كلمة له خلال مؤتمر الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة في بيروت اليوم في الذكرى ال70 لنكبة فلسطين أن سورية دعمت على الدوام المقاومة ولو تخلت عن ذلك مثلما يراد منها لأصبحت من الدول الرائدة اقتصاديا الأمر الذي يستدعي من العالمين الإسلامي والعربي أن يستيقظا ويدركا حقيقة المخططات المعدة ضدهما.

وقال المفتي حسون: إن 110 دول تآمرت على سورية لتدميرها وإن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليها تهدف إلى الحفاظ على أدواتها من التنظيمات الإرهابية المندحرة تحت ضربات بواسل الجيش العربي السوري الذين سيتابعون مهمتهم حتى دحر آخر إرهابي من أرض سورية.

وأضاف المفتي حسون: نقف اليوم أمام منعطف خطر فالأنظمة الخليجية منحت الوظائف والجنسية للفلسطينيين لينسوا قضيتهم لافتا إلى أن من يتنازل عن المسجد الأقصى والقدس المحتلة سيتنازل عن مكة المكرمة.