رسمياً: مدخل دمشق - حرستا الشمالي جاهز للاستخدام اعتباراً من صباح الغد

جهينة نيوز

اكدت مصادر مطلعة في وزارة النقل ان المدخل الرئيسي الشمالي لمدينة دمشق ـ حرستا بات جاهزا للاستخدام رسمياً اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء 15-5-2018.

وبينت المصادر ان الورشات المختصة قامت بجميع أعمال الصيانة وإعادة تأهيل الطريق من عقدة البانوراما وحتى عقدة بغداد خلال مدة لم تتجاوز الشهر.

وكانت الأنفاق الأربعة التي تم اكتشافها في جسم الطريق ضاعفت من الجهود المبذولة وتسببت ببعض التأخير لفتح الطريق أمام مستخدميه.

يذكر انه سبق للطريق تسجيل غزارة مرورية وصلت إلى ما يقارب ٣٠ ألف مركبة يومياً وذلك قبل سيطرة الإرهابيين عليه وانقطاعه منذ عام 2013.