استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

جهينة نيوز

استشهد فلسطينيين وأصيب 147 آخرون جراء تصدي قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، لألاف الفلسطينيين، الذين زحفوا في مسيرات صوب السياج الحدودي المحيط بقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن "الشاب أنس حمدان قديح (21 عاما) استشهد برصاص الاحتلال شرق خان يونس، كما استشهد شاب آخر".

وأعلنت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني أن مجموع ما تعاملت معه أطقم الإسعاف التابعة للجمعية حتى الثانية عشر من ظهر اليوم بلغ 147 إصابة، موزعة على النحو التالي: (93 رصاص حي- 10 استنشاق غاز- 15 شظايا- 29 ضربات غاز، توزعت على النحو التالي: 16 شمال غزة، و54 غزة، و17 الوسطى، و55 خانيونس، و5 رفح).