توقيف عشرات الضباط الاتراك بتهمة الانتماء لـ "غولن"

جهينة نيوز

أصدرت السلطات التركية اليوم الاثنين أوامر بتوقيف 86 ضابطا غالبيتهم في أنقرة، بتهمة الانتماء لجماعة الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وقالت وسائل إعلام تركيا إنه جرى إصدار مذكرات توقيف بحق بحق 72 ضابطا، في أنقرة و14 مدينة أخرى، مشيرة إلى أن من بين الضابط الذين صدر بحقهم المذكرات 25 لايزالون يمارسون مهامهم.

وأعلنت تركيا حالة الطوارئ وشنت حملة قمع ضخمة عقب الانقلاب، نتج عنها اعتقال 50 ألف شخص وتسريح أكثر من 110 ألف شخص من وظائفهم العامة، بما في ذلك عناصر من الجيش.

وخلال مايو ايار الجاري فقط، اعتقلت السلطات التركية مئات الجنود والضباط، بينهم 200 ضابط وبعضهم يعمل في القوات الجوية، وذلك على خلفية تهمة الارتباط بجماعة غولن.