بالفيديو: الدفاع الروسية تنشئ نظام تحكم ذكي بالتجارب النووية

جهينة نيوز

أصبح إنشاء نظام تحكم ذكي بالتجارب النووية جزءا من المفهوم العام لتطوير إدارة المراقبة الخاصة بوزارة الدفاع. ومن المقرر إطلاقه في عام 2027.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل تعلن فيه عن إنشاء نظام تحكم ذكي بالتجارب النووية بحلول عام 2027.

وتم نشر الفيديو في الذكرى الـ60 لإنشاء إدارة المراقبة الخاصة، التابعة لوزارة الدفاع. ويتحدث الفيديو عن المراحل التاريخية لتطوير الإدارة وآفاقها المستقبلية، بما في ذلك إنشاء أنظمة تحكم جديدة.

ويتبين من الفيديو أن إنشاء نظام المراقبة الذكي للتجارب النووية والظروف الجيوفيزيائية سيتم في الفترة ما بين 2026-2027.

ويعمل نظام الرصد الخاص بمراقبة تجارب الأسلحة النووية على الأراضي الروسية وخارجها، ضمن إطار المعاهدات الدولية. كما يرصد النظام الحالات الزلزالية والإشعاعية على كوكب الأرض.

سبوتنيك