بالصور.. اضرار كبيرة في شبكات طرطوس الكهربائية جراء العاصفة المطرية!

جهينة نيوز

تسببت العاصفة المطرية القوية التي تعرضت لها محافظة طرطوس خلال اليومين الماضيين باضرار كبيرة للشبكة الكهربائية.

واكد مصدر في وزارة الكهرباء ان العاصفة المطرية أدت إلى اقتلاع أبراج وأعمدة عائدة لمخرج توتر متوسط يغذي محطات ضخ مياه القدموس في مدينة بانياس إضافة الى تفريعة تغذي مركز تحويل مزرعة الباسل والكثير من الأضرار في شبكات التوتر المنخفض.

واوضح المصدر ان الشبكة الكهربائية في منطقة دريكيش تضررت بسبب السيول الجارفة ما ادى لسقوط عدد من ابراج توتر متوسط 20 ك.ف وتقطع امراس. واشار الى ان ورشات الكهرباء تواصل العمل لاصلاح كافة الاضرار.