"شيرين عبد الوهاب" تثير الجدل برسالتها للسعوديات!

جهينة نيوز:

بعد الأوقات الصعبة التي عاشتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في الأسابيع القليلة الماضية، بعد زواجها المفاجئ من المطرب حسام حبيب، والصدمة التي عاشتها بعد وفاة والدها حاولت جاهدة التغلب عليها، لتعود من جديد للغناء .

وحيث نشرت على صفحتها الشخصية على "إنستغرام"، صورة من الملصق الدعائي لحفلة كبرى تحييها لأول مرة بالمملكة العربية السعودية، وحرصت على توجيه رسالة للسيدات السعوديات حيث كتبت على الصورة: "سيدات جدة والسعودية الجُمال، مبسوطة إن أول حفلة ليا في السعودية هتكون معاكم إن شاء الله يوم 19 يونيو في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبد الله الرياضية".

وكما سافرت شيرين مع زوجها للإمارات العربية لحضور أحد المناسبات الخاصة، وانتشرت عبر حسابات محبيها صوراً لها أثناء تواجدها ضيفة شرف في أحد معارض التسوق.