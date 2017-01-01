بمشاركة سورية بدء اعمال الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين في طهران

جهينة نيوز

بدأت في طهران اليوم الاثنين اعمال الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين التابعة لاتحاد المجالس الاسلامية بمشاركة ممثلين عن 22 دولة .

ويعقد الاجتماع بناء على دعوة وجهها 'علي لاريجاني' الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاسلامية بسبب القرار الامريكي المغاير للمباديء الدولية بنقل سفارة بلده الى القدس المحتلة.

ويعقد الاجتماع الطارئ الذي يستغرق يوما واحدا بمشاركة ممثلين عن الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا وافغانستان والجزائر وجمهورية اذربيجان وبوركينافاسو وتشاد والكويت وقطر وسوريا والعراق والاردن وفلسطين و ليبيا والسودان والصومال وموزمبيق وغينيا الاستوائية ومالي واوغندا والسنغال.

وفي هذه الجلسة قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران علي لاريجاني ان الشعب الفلسطيني المقاوم يحتاج اليوم الى دعمنا واكثر من اي وقت مضى مضيفا ان الشعب الفلسطيني بمسيراته الكبرى اثبت انه ما زال حيا ولن يتأثر بالمصاعب.

وأردف لاريجاني قائلا إن الشعب الفلسطيني يريد ان يقرر مصيره بنفسه والتمسك بحقه في العودة لافتا الى ان الكيان الصهيوني يواصل مسيرة التقهقر في حروبه المتتالية والوقت قد حان لتوحيد جهود العالم الاسلامي في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

واضاف لاريجاني: ننتظر خطوات عملية بما فيها المقاطعات الدبلوماسية لالغاء قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

وفي هذا الاجتماع الاستثنائي للجنة فلسطين الدائمة التابعة لاتحاد برلمانات دول منظمة التعاون الاسلامي طالب ممثل فلسطين باعتماد كلمة السيد لاريجاني في البيان الختامي لاعتمادها كورقة عمل قائلا إن القدس تخطت مرحلة الخطر الى حالة المطالبة بتحديد المواقف تجاهها.

وقال ممثل فلسطين: الفلسطينيون اليوم يتم طردهم من القدس في ظل صمت يواكب استباحة المقدسات.

موقع قناة العالم