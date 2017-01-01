دوما تستضيف مهرجان "الخير بغوطتنا2" بمشاركة عشرات الشركات!

جهينة نيوز

انطلقت امس الاحد فعاليات مهرجان التسوق (الخير بغوطتنا2) في مدينة دوما والذي تقيمه شركة شام لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالتعاون مع المؤسسة السورية للتجارة ومحافظة ريف دمشق وبمشاركة أكثر من 40 شركة.

وتختص الشركات المشاركة وفق مدير عام شركة “شام” نبراس مجركش بالمواد الغذائية والتحويلية والنسيجية واصحاب المشاريع المتناهية الصغر بهدف الاستفادة المتبادلة بين الاهالي بدوما واصحاب الشركات والمشاريع لافتا الى انه سيتم انتقال المهرجان بعد دوما إلى عربين وعين ترما والقلمون الشرقي ثم الرجوع في العشر الأخير من شهر رمضان المبارك إلى الغوطة الشرقية بمكان أوسع ومشاركة أكبر للشركات.

وأوضح عدد من المواطنين أن كل المواد الأساسية متوافرة في المهرجان بأسعار مخفضة عن الأسواق والمحلات في المدينة معبرين عن سعادتهم بهذه الخطوة التي تدل على الاهتمام بهم والأمل بالاستمرار بمثل هذه الفعاليات.

ويستمر المهرجان حتى الـ16 من الشهر الجاري.

سانا