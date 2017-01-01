اعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية

جهينة نيوز

أعلنت مفوضية الانتخابات البرلمانية العراقية، صباح اليوم الاثنين عن نتائج الانتخابات في محافظات بغداد والأنبار و واسط.

وأكدت المفوضية على أن تحالف سائرون حصل على المركز الأول في بغداد بـ 413638 يليه الفتح بـ233298 ثم دولة القانون بـ211243 والوطنية بـ204686 والنصر بـ 194 ألف، وتحالف القرار العراقي بـ 94 ألف، وتيار الحكمة بـ 94 ألف.

وفي محافظة الأنبار تقدمت قائمة الأنبار هويتنا بـ 125 ألف، يليه الوطنية بـ 56 ألف، ثم القرار العراقي بـ 50 ألف وعابرون بـ 46 ألف، والنصر بـ 40 ألف. أما في محافظة واسط، فقد فاز سائرون بالمركز الأول بـ 94 ألف يليه الفتح بـ 61 ألف ، ثم النصر بـ 51 ألف، وتيار الحكمة بـ 49 ألف.

وكانت قد جرت في العراق يوم السبت، انتخابات لاختيار برلمان جديد بنسبة مشاركة بلغت 44.52 بالمئة بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البلاد وسط شكوك واتهامات من قوى سياسية عدة بحدوث عمليات تزوير وتلاعب بالأصوات في النتائج الأولية غير الرسمية.

وتعد هذه هي الانتخابات الأولى التي شهدتها العراق منذ إعلان الحكومة استعادة كافة المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتنافس في الانتخابات في أنحاء العراق نحو 7187 مرشحا على 329 مقعدا في البرلمان.

سبوتنيك