ايران: نقل السفارة الأميركية إلى القدس انتهاك للمعايير الدولية

جهينة نيوز

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين وأحد الأماكن الإسلامية الثلاثة الأكثر قدسية مشددة على أن محاولات نقل السفارة الاميركية اليها تشكل انتهاكا صارخا للمعايير والقرارات الدولية.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان أن الكيان الصهيوني الهمجي والعدواني الذي يرتكب جرائم وحشية بحق الشعب الفلسطيني الاعزل منذ سبعين عاما هو المصدر الاساس لازمات المنطقة والتهديد الحقيقي للسلام والأمن الدوليين وهو السبب في التداعيات المريرة التي نشاهدها اليوم في إطار أزمات إقليمية متعددة وفي انتشار التطرف وارهاب الدولة والاحتلال والعدوان والأطماع والغطرسة.

وأشار البيان إلى استمرار جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ومنها استهدافه خلال الأسابيع الأخيرة للمشاركين في مسيرات العودة السلمية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة الآلاف.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذ تجدد دعمها لقضية فلسطين تدعو الشعوب والحكومات الإسلامية لالتزام اليقظة تجاه مؤامرات الكيان الصهيوني وداعميه الرامية إلى إثارة التفرقة وتهميش قضية فلسطين.

وأكد البيان أن إيران ترى أن إحلال السلام الدائم والعادل في المنطقة رهن فقط بازالة الاحتلال تماما وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وتأسيس الدولة الفلسطينية الموحدة وعاصمتها القدس الشريف.