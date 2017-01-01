واشنطن تنأى عن محادثات أستانا 9 .. لافرينتيف: رفضها المشاركة يعني عدم دعمها لتسوية الأزمة السورية سلميا

الإثنين, 14 أيار 2018 الساعة 10:33 | سياسة, عالمي

واشنطن تنأى عن محادثات أستانا 9 .. لافرينتيف: رفضها المشاركة يعني عدم دعمها لتسوية الأزمة السورية سلميا

جهينة نيوز

أكدت وزارة خارجية كازاخستان أن الوفد الأمريكي لن يشارك في الجولة التاسعة لمفاوضات أستانا حول سوريا، والتي انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الكازاخية أنور جايناكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "وفد الولايات المتحدة امتنع عن المشاركة في الجولة الحالية من مفاوضات أستانا حول سوريا".

من جهته، اعتبر ألكسندر لافرينتيف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية في سوريا، أن رفض واشنطن المشاركة في مفاوضات أستانا يعني عدم دعمها جهود المجتمع الدولي لتسوية الأزمة السورية سلميا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تغيب فيها الولايات المتحدة عن جلسات أستانا، بعد انضمامها إليها بصفة مراقب في فبراير شباط 2017 .

وتشهد أستانا-9 اليوم سلسلة مفاوضات ثنائية وثلاثية بمشاركة الدول الضامنة وهي روسيا وتركيا وإيران.

روسيا اليوم


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