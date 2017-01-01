يوفنتوس يحرز لقب الدوري الإيطالي بعد تعادله مع روما

جهينة نيوز

نجح فريق نادي يوفنتوس لكرة القدم في إحراز لقب الدوري الإيطالي للمرة السابعة على التوالي بعد تعادله دون أهداف، أمس الأحد، بتعادله مع مستضيفه نادي روما.

وكان فريق يوفنتوس قد فاز بنتيجة 4- صفر على ميلانو في نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء الماضي، ومن المنتظر أن ينهي نادي نابولي مسابقة الدوري في المركز الثاني للمرة الثانية في آخر ثلاثة مواسم بعد الفوز 2- صفر على سامبدوريا.

يشار إلى أن يوفنتوس حافظ على سجله المحلي المثالي بحصد ثنائية الدوري والكأس للمرة الرابعة على التوالي تحت قيادة مدربه ماسيميليانو أليجري كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في هذه الفترة.