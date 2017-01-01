انفجار في مبنى للشرطة الإندونيسية

جهينة نيوز

قالت الشرطة الإندونيسية إن العديد من رجال الشرطة أصيبوا في انفجار سيارة بمدينة سورابايا، اليوم الاثنين، وذلك بعد يوم واحد من قتل متشددين ما لا يقل عن 13 شخصا في هجمات انتحارية على كنائس في ثاني أكبر مدن إندونيسيا.

وقال فرانس بارونج مانغيرا المتحدث باسم الشرطة في جاوة الشرقية إن التفجير وقع في الساعة 8.50 في مكاتب الشرطة، وقال: وقع انفجار ولا نعرف على وجه الدقة ما حدث.

وكانت الشرطة الإندونيسية قد أفادت، أمس الأحد، بوقوع تفجيرات انتحارية بثلاث كنائس مما أسفر عن سقوط عدة قتلى في مدينة سورابايا قرب جزيرة جاوة.

وقالت الشرطة، إن انتحاريون هاجموا 3 كنائس في مدينة سورابايا مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، وذكر فرانس بارونغ المتحدث باسم شرطة شرق جاوة، إن التفجيرات أسفرت عن سقوط 3 قتلى على الأقل وإصابة 35 أخرين.

سبوتنيك