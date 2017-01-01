جديد "بردى": غسالة بمواصفات حديثة وسعر منافس

جهينة نيوز

أعلنت الشركة العامة للصناعات المعدنية “بردى” عن طرح غسالتها الآلية الحديثة في الأسواق المحلية وبمواصفات تكنولوجية عالية “ديجيتال لمس متطورة جدا” قياس 7 كغ وبكفالة نوعية لمدة 5 سنوات وبسعر منافس يصل إلى 159800 ليرة وذلك عبر الصالات التابعة لها وصالات المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس محي الدين عيون في تصريح صحفي أن الغسالة قام بتجميعها عمال الشركة وفنيوها بعد توقيع اتفاق مع شركة أماندا الصينية المتخصصة بصناعة الأدوات المنزلية مشيرا إلى أن عمال الشركة قاموا بإعادة تأهيل معمل القوالب القديم في حوش بلاس واستقروا فيه لتبدأ من جديد دورة عجلة الإنتاج بعد أن تعرض مقر الشركة الرئيسي في سبينة الصغرى للتدمير من قبل الإرهابيين منذ عام 2012.

وأشار الى أن الغسالة تعد أحدث منتج للشركة وكان سبقها إنتاج الف براد من البرادات العادية 16 قدما بابين بنوعيها دارة داخلية ودارة خارجية بما يتناسب مع ذوق المستهلكين وبتنافسية عالية من حيث السعر والجودة وبما يحقق التدخل الإيجابي في سعر الأدوات المنزلية حيث تم بيع الكمية بالكامل.

وحسب عيون تقوم الشركة حاليا بدراسة نماذج لاستقدام مكونات أجهزة كهربائية منزلية براد 22 قدما عادي ببابين وبراد 16 قدما عادي ببابين ومبردة ماء وغاز 5 رؤءوس عبر خط التسهيلات الائتماني الإيراني من خلال التوريد من الشركات الإيرانية لافتاً إلى وجود عروض داخلية من شركات محلية للمكونات نفسها ضمن تجميع نصف المفكك بهدف تشغيل الأيدي العاملة وتحقيق ايرادات للشركة بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وكشف المهندس عيون أن الشركة في طور التعاون مع شركة رينوكس الماليزية لتأسيس شراكة من أجل تصنيع وتجميع وحدات معالجة المياه والصرف الصحي وغيرها من معدات المياه مثل العدادات وتوطين هذه الصناعة.

وحول إمكانية شراء منتجات الشركة بالتقسيط أوضح المدير التجاري في الشركة أحمد الحاج طاهر أنه يمكن لأي عامل في الدولة ممن رواتبهم موطنة في المصرف العقاري شراء أي منتج من صالات الشركة وتعبئة استمارة الطلب هناك ومراجعة المصرف للشراء بموجب قرض السلع المعمرة لافتا إلى أن الشركة مستمرة في تقديم خدمات ما بعد البيع الصيانة بمواصفات عالية وسعر منافس مع الحرص على سمعة المنتج وتخديم المواطنين في منازلهم.