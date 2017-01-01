البدء بتقدير أضرار المحاصيل الزراعية ووضع آليات مناسبة للتعويض.. 90% أضرار الزراعات في اللاذقية!

جهينة نيوز

ركزت الصحف المحلية في عددها اليوم الاثنين 14 ايار 2018 على الاضرار التي تعرضت لها المحاصيل الزراعية جراء الأحوال الجوية السائدة ووضع آلية مناسبة للتعويض على المزارعين.

واكدت صحيفة الثورة ان مجلس الوزراء قرر أمس تشكيل لجان مختصة لإحصاء كل الأضرار التي تعرضت لها المحاصيل الزراعية بما فيها الخضار والفواكه والتبغ جراء الأحوال الجوية السائدة ووضع آلية مناسبة للتعويض على المزارعين وتقديم كافة أنواع الدعم لهم للاستمرار بنشاطهم الزراعي.

نتيجة الأضرار الجسيمة التي تعرض لها سكان محافظة طرطوس بشكل عام والمزارعين منهم بشكل خاص جراء العاصفة المطرية التي شهدتها المحافظة مؤخرا ارتفعت وتيرة المطالبات الشعبية بحصر الأضرار والتعويض الكامل على المتضررين بدون تأخير خاصة وأن نسبة الضرر وصلت لمئة بالمئة في بعض المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها التبغ بمنطقتي القدموس وبانياس .‏

مصدر في وزارة الزراعة أوضح للثورة أن الأضرار الناجمة عن العاصفة كانت كبيرة وشملت عدة محافظات وفق التقارير الأولية التي وصلت الوزارة من مديريات الزراعة يوم أمس الأحد مبيناً أن دور الوزارة الآن والمؤسسات المعنية التابعة لها هو حصر الأضرار وإحصاء المساحات وتقدير الأضرار على مستوى كل فلاح(حائز).‏

وأضاف المصدر أن الإجراءات ستتم وفق ماينص عليه نظام صندوق الجفاف والتخفيف من الكوارث الطبيعية حيث ستشكّل في كل محافظة ومنها طرطوس لجان مكانية تضم ممثلين عن الزراعة والصندوق واتحاد الفلاحين لتقدير الاضرار على مستوى كل حائز وبعد ذلك ترفع هذه اللجان جداولها إلى اللجنة الفرعية برئاسة المحافظ وبعد اعتمادها يتم رفعها إلى الوزارة حيث تتم احالتها لمجلس إدارة الصندوق لدراستها وإقرار مايتوافق مع القانون منها ومن ثم يتم صرف التعويضات للمتضررين مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه المحافظين بالإشراف على عمليات حصر الأضرار ورفعها للحكومة ليصار بعدها لاتخاذ القرار المناسب ,كما وجّه مؤسسة التبغ بشراء انتاج التبغ من الفلاحين مهما كانت نوعيته نتيجة الأضرار التي لحقت به من حبات(البرد).‏

من جهة ثانية قامت لجنة مكونة من السادة رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف ورئيس مكتب الإحصاء أحمد الفرج ممثل صندوق الجفاف والتخفيف من الكوارث ورئيس المكتب الإداري محمد بلول عضو لجنة الصندوق بجولة أمس على المناطق المتضررة في ريف محافظة طرطوس بالتنسيق مع محافظة طرطوس وفرع حزب البعث وفرع اتحاد العام للفلاحين ومديرية زراعة طرطوس، واطلعت على الأضرار الضخمة التي خلفتها العاصفة المطرية في معظم مناطق المحافظة.‏

وقد عاينت اللجنة الأضرار التي لحقت بالمزارعين ومحاصيلهم في منطقتي الشيخ بدر والقدموس وتبين لها أن أكبر الخسائر هي التي لحقت بمحصول التبغ والأشجار المثمرة والكرمة والزراعات الصيفية.‏

بدورها بينت صحيفة تشرين حجم الاضرار التي تعرضت له محافظة اللاذقية حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى جرف التربة وخاصة حول مجاري الأنهار مثل نهر الشراشير في منطقة بطرة التابعة لريف مدينة جبلة, حيث قدرت الأضرار حسب تقديرات بعض المصادر الأهلية أن حجم المياه المتدفقة وصل إلى 150م3/ثا الأمر الذي أدى إلى جرف الطرقات والأراضي الزراعية في المنطقة, كما أدت الأمطار الغزيرة والأجواء إلى أضرار كبيرة بالمحاصيل الزراعية خاصة أشجار التفاح والكرز والتبغ في مناطق الدالية ووادي القلع – معرّين – بطمّوش.

وفي اتصال من «تشرين» بمدير زراعة اللاذقية المهندس منذر خير بيك قال: بدأنا منذ أول من أمس بتقدير الأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية حيث اطلعت لجان من مديرية الزراعة على مستوى المناطق الأربع «اللاذقية- جبلة- القرداحة والحفة» لحصر الأضرار وتقدير نسبتها، حيث تراوحت الأضرار من 50 إلى 90% حسب المناطق.

وأضاف خيربيك: إنَّ الأضرار تركزت في منطقة معرين وبطموش خاصة على محصول التبغ، إضافة إلى تضرر أشجار الكرز في بيت ياشوط وأضرار في التبغ في القرداحة وبشلاما- عوينة الريحان- بقراما إضافة إلى أضرار كبيرة في منطقة الحفة وكرم المعصره.

وأضاف أيضاً: إنَّه حدثت سيول جارفة في قرية بكراما التابعة لمنطقة القرداحة.