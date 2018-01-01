أبراج يوم الأثنين 2018/5/14 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 5/14: واقعي، دقيق، تقليدي، جاد بالعمل، يحب الكمال، منظّم، صاحب معايير متفوقة، أحياناً يسبب الكآبة للغير بسبب انسانيته الزائدة أو بسبب حبه الزائد وخاصةً هو يحب الغير كثيراً، جدير بالثقة، لكن هو دائماً يحبذ العقل لأن عنده صعوبة بجلوس وهدوء لمدة طويلة لأنه يحب العمل كثيراً، ودائماً عنده سهولة وبدء أي مشروع متنوع ولا يهمل أي مشروع، السنة يوجد انتصار، ووجود مفاجآت كثيرة تدعك تطير من الفرح، عرض غير منتظر، سفر، سنة زرع وتأسيس وحصاد، ترقيات في العمل للبعض، وحظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: في جميع الأحوال تنطلق لتتنقل ولتسمع خبر سار يتعلث بقصة مالية، إذاً من اللازم أن تركز على شؤونك المالية وتكون الأمور من الأولويات، تفكر باستحقاقات بعلاوة على الراتب أو بسلفة أو تبحث وتناقش بشان ميرانيتك، بالمعنى فرصة مالية على الطريق مولود الحمل.

الثور: اليوم الثاني تطل علينا مع قمر جديد في برجك، يعني يوم جديد بداية جديدة بالنسبة لك، أو مشوار يبدأ الآن على صعيد علاقة شخصية أو ربما يجذبك شخص ويبد مهتم جداً،وتعيش يوم ممتع لا تنساه، نهارك يحمل تطور ايجابي ولقاءات، و كل ما يحصل عندك ييدو جميل، مميز نهارك ومسيطر طاقة ونشاط والقمر داعمك مولود الثور.

الجوزاء: سوف تقلق لوضع لا يرضيك، نهار يحمل غموض أو التباس أو بعض التساؤلات والحيرة، أنت تحاول أن تخفيه اليوم لكن سوف يكون معلوم بعدئذٍ، حاول أن تبقى صامت ولا تفكر في الماضي أو أن تكون مشاعرك رقيقة باتجاه شخص، من اللازم اليوم أن تتجنب أي لقاءات، احتمال مزاجك متوتر وتشعر بعدم القدرة على الكلام وإصغاء، بالمعنى أنه لازم أن تفتح عيونك أكثر لأنه هموم وتوتر عندك اليوم مولود الجوزاء.

السرطان: نهار مناسب لشؤون القلب والمشاعر واللقاءات مع الأصدقاء، يوم فيه نشاط اجتماعي و فرح وكأنك واثق من نفسك كثيراً حتى تستفيد وتستعيد السيطرة على الأمور، اليوم استثنائي لكي تطلب أمنية من أحد أصدقائك تتحقق أو تريد أن تلتقي مع أصدقاء جدد و تلاقي اهتمام وتأييد، اليوم احتمال أيضاً دعوة غير منتظرة تفرحك أو ترى رفيق طال غيابه عنك، بالمعنى أن الأصدقاء هم عنوان نهارك اليوم مولود السرطان.

الأسد: سوف تكون تحت سيطرة المسؤولين عنك، يوم صعب تحتاج فيه لمهارة وليونة، احتمال اليوم أحد ما يحكم عليك أو على تصرفاتك والأسلوب الذي تلجأ فيه إلى القوة هي بمحاولة كسب التأييد لكن أنت يجب أن تكون هادئ كثيراً اليوم حتى تقتنع بأمر يخدم مصلحتك ومصلحتهم لأنهم يحاولون أن يفشلوك أو يشوهون صورتك أو يبحثوا عن بعض الهفوات الصغيرة حتى تنحسب عليك، إذاً ما عليك غير أن تثبت جدارك بعملك وانتبه من الغيرة وعلى صحتك اليوم لأن اليوم فيه تعب وعمل مولود الأسد.

العذراء: اليوم تشعر في قوة لا يوجد لها مثيل بتنقل أو سفر أو رحلة، مستعد أن تقاوم لكي تحقق أهدافك، يمكن أن يكون عبر اتصال أو سوف تتكلم مع أحد غاب عنك، وأيضاً نهارك يحمل علاقات حتى تُنجّح مهمة أو مشروع أو على صعيد أمور قانونية، بالمعموم نهار جيد وتحرر تدريجي وحظوظ في الاتصالات لك مولود العذراء.

الميزان: نهار يحمل أمور مالية مشتركة أو تنقل أو مفاوضات، اليوم وجود بعض الأعذار والمفاوضات والتنازلات، أيضاً لا تبالغ لحد الخطر، يومك متعدد الاتجاهات مستحقات فواتير قضايا تأمين أو فرصة مالية مشتركة، إذا لا تتسرع في القرارات، واليوم مشغول بأمور مالية، فرصة تأتيك أو ترجع في الماضي أو يمكن أن تكون مرافقة مريض أو استحقاقات لك مولود الميزان.

العقرب:يجب أن تركز على الشراكة، اذا أردت مقابلة اليوم يعني أن تقابل أحد يمكن أن يكون في بعض التأجيل أو المناخ العدائي أو العرقلة، لذلك انتبه يوجد أحد يلبس لباس صداقة ويكون غير صديق، جرّب أن تراقب كل شيء اليوم حولك، انتبه من لقاءات غريبة، التزم الهدوء ولا تتسرع ولا تغامر بأي نوع كانت، وتقدر أن تناقش شأن مالي ومهني طبعاً اليوم أفضل لك مولود العقرب.

القوس: اليوم مهم أيضاً ومنضغط كثيراً، يجب أن تبكّر حتى تتفادة أي تأخير وتقصير، لكن كل الأمور تسير لصالحك، اعتمد التكتيك احتمال تتفاجئ ببرامج تغيير في اللحظة الأخيرة، إذاً نهارك فيه مسؤوليات من اللازم أن تعمل جدول أعمال، وتهتم بغذائك ووضعك الصحي، ويجب أن تستريح وتنام بشكل كافي، بالمعنى أن اليوم منضغط كثيراً مولود القوس.

الجدي:مزاجك جميل، وحظ لن يتخلى عنك على عدة أصعدة، اليوم بإمكانك تنجح من خلال جهودك الشخصية أو بوساطة الآخرين وخاصةً إذا التقيت معهم، اليوم الأضواء على مواهب، اليوم يوجد مباهاة و القليل من الأنانية، ويوجد لقاء أو سهرة تعزز علاقتك مع الحبايب، بالمعنى انك محظوظ، وقسم للجدي يسمع أخبار جميلة من أولاد أو يريد لقاء عائلي أو عاطفي، بالعموم يكون نهار جيد للقاء الأطفال أو استقبال زوّار معهم أطفال مولود الجدي.

الدلو: اليوم ركّز أكثر على الأمور المنزلية والعقارية والشخصية، لايوجد مفر ويجب أن تتحمل المسؤولية العائلية ويمكن أن تصل فيها إلى وجود أعطال وتصليحات، وتتصرف بأنانية أو تكون مشغول في شيء منزلي صحي، لذلك ابحث عن الهذوء لكي تبعد عن البلبلة وخاصةً من حوليك يوجد بلبلة كثيراً، وشغّل حدسك كي تلاقي جواب مولود الدلو.

الحوت: نشاط، حركة، رغباتك تتحقق من تلقاء نفسك، اليوم تحتاج للاحتكاك مع الناس، تفكر بتأسيس جديد، تبحث بعلاقة عمل أو مع أحد المقربين، إذاً توّقع تغيير في نهارك، استقبال، وداع، تعامل جيران أخوة أخوات، مطالعة، دراسة، جيد للطلاب، وجيد للبيع والشراء، الحركة عنوانك اليوم مولود الحوت.