بتوجيه من الرئيس الأسد..وفد حكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء يبدأ زيارة عمل الى دير الزور

جهينة نيوز:

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد بدأ اليوم وفد حكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء يضم وزراء الداخلية والاشغال العامة والادارة المحلية والبيئة والموارد المائية والنفط والثروة المعدنية والكهرباء والاعلام زيارة عمل الى محافظة دير الزور للاطلاع على الواقع الخدمي والتنموي والاقتصادي في المحافظة .

الوفد الحكومي بدأ زيارته في محافظة دير الزور بزيارة بواسل الجيش العربي السوري الذين قدموا الغالي والرخيص فداء للوطن حيث زار الوفد عدد من الجرحى في مشفى أحمد طه هويدي العسكري ,وخلال زيارته للجرحى نقل المهندس خميس لهم محبة وتقدير السيد الرئيس بشار الأسد مؤكدا على أن الجميع يستمد من صمودهم والعزيمة التي تحلوا بها خلال دفاعهم عن وطنهم في مواجهة الإرهاب.

كما التقى المهندس خميس القائمين على المشفى واستمع الى شرح حول أعمال الصيانة الجارية والنقص الحاصل في المواد الأولية والكوادر الفنية اللازمة والأطباء المقيمين والأخصائيين حيث وجه بإنجاز أعمال الصيانة بأقصى سرعة ممكنة وخاصة أن التمويل اللازم لذلك متوفر من خلال العقد الموقع مع مؤسسة اﻹسكان العسكري بقيمة /100/ مليون ليرة إضافة إلى تأمين كافة الاحتياجات المادية واللوجستية اللازمة وأكد المهندس خميس أنه سيتم تكليف وزير الصحة ﻹرسال فريق فني لصيانة جهاز طبقي المحوري الموجود في المشفى وتأمين الكوادر البشرية اللازمة لعمل المشفى.

بعد ذلك قام الوفد بجولة الى محطة كهرباء الطلائع حيث تم اعلان عودة التيار الكهربائي الى محافظة دير الزور بالكامل بعد انقطاع دام اكثر من ثلاث سنوات .

واثنى رئيس مجلس الوزراء على جهود العاملين في وزارة الكهرباء الذين بذلوا جهودا مضاعفة لعودة التيار الكهربائي الى محافظة دير الزور وبزمن قياسي .

وقال مبارك لاهلنا في دير الزور عودة الكهرباء اليوم والفضل الاول والاخير بذلك يعود الى تضحيات قواتنا المسلحة وقوى الامن الداخلي والقوات الرديفة والشرفاء من اهلنا في دير الزور واليوم بدأت المعركة الاكبر وهي اعادة دير الزور الى ماكانت عليه سابقا وهذا يحتاج الى تكاتف جميع الجهود في سبيل تحقيق ذلك .

وهذه رسالة للعالم اجمع على قوة الدولة السورية وقدرة مؤسسات الدولة على تقديم الخدمات للمواطنين وعلى قوة الشعب السوري وتمسكه بالحياة وبتراب الوطن .

كما عقد المهندس خميس والوفد المرافق اجتماعا مع مديري الدوائر الخدمية والفعاليات الاهلية والمنظمات الشعبية تم خلاله بحث واقع المحافظة والخطوات المتخذة من قبل الحكومة لاعادة نبض الحياة الى محافظة دير الزور بعد ان تمكن ابطال الجيش العربي السوري من تحريرها من رجس الارهاب .

وتحدث المهندس خميس عن ابرز التحديات التي تواجه مسيرة اعادة نبض الحياة الى محافظة دير الزور المتمثلة في عودة الاهالي المهجرين الى منازلهم وقراهم واعادة دورة الحياة الاقتصادية والزراعية في المحافظة وتفعيل كافة مؤسسات الدولة للنهوض بالواقع الاجتماعي والخدمي والاقتصادي لافتا الى ان الحكومة لاتدخر جهدا في تقديم كل ماتحتاجه المحافظة للقيام بهذا الامر

ولفت الى اهمية ايلاء التنمية البشرية وبناء الانسان الاهمية اللازمة عبر اقامة مشاريع تنموية ودعم الاسر المحتاجة من خلال مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر .

وعودة المجالس المحلية في دير الزور ومهما كان الرقم المخصص لاعادة الخدمات فيجب تأمينها مبينا ان الاولية تكمن في العمل على فتح الطرقات وإزالة الأنقاض وإعادة المؤسسات الحكومية والخدمات وإعادة الموظفين وخدمة المواطنين هذا كله كان من أولويات عملنا وخاصة أمام هذا الكم الهائل من التدمير وكل ذلك وفق برنامج زمني معين يتم العمل وفقه بدقة عالية .

وتركزت المداخلات حول ضرورة الاسراع في عملية اعادة اعمار ماخربه الارهاب وتعويض المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم الخاصة نتيجة الاعمال الارهابية وضرورة ايجاد حلول قانونية للذين فقدوا وثائقهم الشخصية واعفاء القروض الزراعية من غرامات وفوائد التأخير وجدولة القروض الزراعية واجراء دراسة عمرانية متكاملة لمدينة دير الزور ومعالجة واقع السكن الشبابي والعمالي .

المصدر: رئاسة الوزراء