بزة "الرجل الحديدي" تختفي من مستودع الملابس في هوليوود

جهينة نيوز:

اختفت بزة "الرجل الحديدي" الأصلية التي ظهرت في أول أفلام سلسلة "Marvel"، من مستودع الملابس في هوليوود، وتقدر قيمة البدلة بنحو 325 ألف دولار.

وقد يعتبر المحققون أنفسهم غير محظوظين لأنهم لا يستطيعون الاتصال بـ"توني ستارك"، الملياردير الذي تحول إلى الرجل الحديدي "Iron Man" في سلسلة أفلام "Marvel"، وكل ما عليهم الآن هو الاستمرار في التحقيقات بشأن اختفاء البزة التي تحمل اللونين الأحمر والذهبي، والتي يرجح اختفاؤها ما بين شباط وأواخر نيسان من هذا العام، وفقا لما ذكرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

وبحسب المتحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس، كريستوفر نو، فإن موظف المستودع كان بصدد التحقق من البزة، يوم الثلاثاء الماضي، ثم قام بتشغيل الإنذار عندما وجدها مفقودة.

وتم إبلاغ شرطة لوس أنجلوس التي بدأت التحقيق في الواقعة، ولا تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها، ففي عام 2001، تمت سرقة نسخ أصلية من "Action Comics No. 1" و"Detective Comics No. 27"، والتي ظهرت مع أول ظهور لكل من سوبرمان وباتمان، من منزل الممثل نيكولاس كيدج.