أردوغان.. بريطانيا حليف "استراتيجي ثمين"

جهينة نيوز:

بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام للمملكة المتحدة التي وصفها بأنها حليف "استراتيجي ثمين وموثوق به".

وقال أردوغان إنه يريد تعزيز العلاقات التجارية والأمنية بين لندن وأنقرة، في وقت تستعد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي في آذار 2019.

ويلتقي الثلاثاء رئيسة الوزراء تيريزا ماي والملكة اليزابيث الثانية.

وتتركز زيارة أردوغان على بحث القضايا الجيوسياسية والاقتصادية ويتوقع أن يبحث مع ماي الأوضاع في سوريا والعراق والاتفاق النووي الايراني و"مكافحة الارهاب".

وقال أردوغان الأحد في منتدى نظم غرب لندن ضم رجال أعمال ومستثمرين من البلدين "اعتبر أن الشراكة بين تركيا والمملكة المتحدة ضرورة أكثر منها خياراً بسيطاً ولمصلحة البلدين".