بالفيديو.. نادين الراسي تثير الجدل بتقبيلها ابنها من "شفتيه"

جهينة نيوز:

أثارت الفنانة اللبنانية نادين الرأسي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو لها بصحبة نجلها مارك حدشيتي، خلال إحدى الفعاليات الفنية.

وظهرت "الرأسي" بفستان أزرق دون أكتاف، أثناء تقبيلها لنجلها من شفتيه، خلال تسجيلها لقاء تلفزيوني، معلقة: "شكرًا لابني الذي منحني الشعور بالأمومة في عمر الـ17".

وانتقد العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، تصرف الفنانة اللبنانية، ووصفوه بأنه "غير أخلاقي" و"منافي للفطرة البشرية"، وسط مطالبتهم بالتوجه لطبيب نفسي.

وفي سياق متصل، ردت على منتقديها، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر":"ما تشوفوا كيف بوعّي من النّوم أنا وعم بوّسوا باصابيع إجريه... كتِّر خيرك يا رب على هالنِّعمة".