محمد صلاح بعد تتويجه هداف البربميرليغ : أنا فخور جدا

جهينة نيوز:

تمكن المصري محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق لقب أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز، في موسم واحد بعد تسجيله 32 هدفًا في 38 جولة، عندما منح التقدم لفريقه في مرمى ضيفه برايتون اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة.

و علق محمد صلاح على تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي، بعد حصوله على لقب هداف بطولة البريميرليغ قائلا : سأبذل قصارى جهدي للقيام بذلك في الموسم المقبل أيضاً.

وأضاف صلاح: لقد كان دائماً في ذهني أن أنجح في إنكلترا ، أريد أن أتحسن من عام إلى آخر ، خاص جداً تحطيم الرقم القياسي في الانفيلد.

واختتم صلاح تصريحاته: الحذاء الذهبي خاص جداً ، لكن في ذهني مساعدة الفريق ، أنا فخور جداً

المصدر وكالات