نضال الأحمدية تنتقد " العدل غروب " و تنشر حكم براءة الفنان فضل شاكر

جهينة نيوز

بعد إعلان شركة "العدل غروب" للانتاج الفني عن سحب أغنية "شبعنا من التمثيل"،التي غناها الفنان فضل شاكر كتتر مسلسل "لدينا أقوال أخرى" و ذلك احتراماً لشهداء الجيش اللبناني وفق بيان لها

انتقدت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر تلك الخطوة قائلة : "نسأل العدل غروب، من الشعب الذي طالبه بإلغاء فضل، أي نقابة، أي جهة رسمية، أي ممثل برلماني خاطبه كي يفتي باسم الشعب"

وفي تصريح خاص للجرس قال مدحت العدل بأن لا ذنب ليسرا ولا أحد سيحل محل فضل شاكر، وبأن صوت النجم اللبناني سيحذف عن التيتر ولكن الموسيقى ستبقى.

وقالت الأحمدية "رغم أن المحكمة العسكرية أكدت براءة فضل شاكر من قتل وقتال الجيش اللبناني، إلا أن البعض لا يزال يكذب ويتهم فضل، معتبرين أنه فضل قاتل ولا يحق له العودة إلى الساحة الفنية، وبأن عليه أن يدفع ثمن جريمه لم يرتكبها رغم حكم البراءة منها".

و تابعت "الغريب أن بعض الصغار من الذين لا يراجعون ملفات أم هم يقرأونها لكنهم لا يفهمون أصروا على اتهام فضل شاكر بقتل وقتال الجيش اللبناني ويعيثون فساداً على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الشاشات المصرية مؤكدين تورطه بالقتل. مجدداً ننشر حكم البراءة الذي صدر عن المحكم العسكرية اللبنانية والذي يبريء فضل من تهمة قتل أفراد من الجيش".

وأضافت "حفاظاً منا على نقل كل الحقيقة ننشر صورة خاصة عن قرار المحكمة العسكرية

وتختم مؤكدة على براءة فضل شاكر "كما ترون في الصورة المرفقة التي حصلنا على نسخة طبق الأصل عنها، وتقول المادة الرابعة في القرار الصادر عن المحكمة العسكرية التالي: الحكم بإبطال التعقبات بحق كل من المتهمين فضل عبد الرحمن شمندر، المعروف بـ فضل شاكر، ومازن سليم مشعل، ومحمد سعد الدين سمهون، لجرم المادة 549 لعدم توفر عناصر إدانة كل منهم"

المصدر توتير / نضال الأحمدية