نتنياهو.. "القدس ستبقى دوما عاصمة لإسرائيل"

جهينة نيوز

قال رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن القدس ستبقى دوما عاصمة لإسرائيل في أي اتفاقية سلام، داعيا جميع الدول لنقل سفاراتهم إليها كما فعلت الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو في حفل استقبال في وزارة الخارجية الإسرائيلية للوفد الأمريكي — المشارك في افتتاح مبنى مؤقت للسفارة الأمريكية في القدس غدا: "القدس ستبقى دوما عاصمة لإسرائيل في أي اتفاقية سلام، وأدعو جميع الدول لنقل سفاراتهم إلى القدس كما فعلت الولايات المتحدة".

وأضاف، "ان إسرائيل تعيش لحظة تاريخية وممتنون لقرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس".

وستقول الولايات المتحدة غدا الاثنين 14 أيار،بنقل سفارتها إلى القدس، بحضور أكثر من 32 دولة.