أمام الرئيس الأسد.. رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا يؤدون اليمين

جهينة نيوز

أدى أمام الرئيس الأسد وبحضور حمودة الصباغ رئيس مجلس الشعب، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا اليوم اليمين الدستورية.

وبعد ذلك اجتمع الرئيس الأسد برئيس وأعضاء المحكمة وتمنى لهم النجاح في مهامهم، مؤكدا على أهمية دور المحكمة الدستورية في تطوير الفكر القانوني، ومراقبة تطابق القوانين والمراسيم مع الدستور وتلافي أي أخطاء فيها، وأشار سيادته الى حيوية العلاقة بين المحكمة الدستورية ومؤسسات الدولة المختلفة ومنها مجلس الشعب، من أجل الوصول الى الصيغة الأمثل للقوانين والمراسيم.

من جهتهم أكد أعضاء المحكمة الدستورية العليا عزمهم على بذل أقصى الجهود في أداء عملهم من أجل تعزيز قوة القانون والقضاء.