زعيم المعارضة التركية يتعهد بحل مشاكل الشرق الأوسط في 4 أشهر

الأحد, 13 أيار 2018 الساعة 15:14 | سياسة, عالمي

زعيم المعارضة التركية يتعهد بحل مشاكل الشرق الأوسط في 4 أشهر

جهينة نيوز

تعهد زعيم حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض كمال قليجدار أوغلو بأن يحل حزبه مشاكل الشرق الأوسط في 4 أشهر إذا فاز في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 يونيو حزيران المقبل.

وقال أوغلو: "سنستيقظ في تركيا جميلة يوم الـ25 من يونيو وسنحل مشاكل الشرق الأوسط في غضون أربعة أشهر على الأكثر"، مضيفا أن علاقات تركيا ستكون جيدة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والعالم الإسلامي.

وتابع: "تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة ولا تظنوا أننا أمل الشارع التركي فقط، وإنما نحن أمل كل العالم الذي يريد الديمقراطية في تركيا".

كما تعهد المعارض التركي برفع حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة أواسط 2016.

المصدر: الأناضول


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