انفجاران يستهدفان دائرة المالية في جلال آباد شرقي أفغانستان تلاهما هجوم لمسلحين

جهينة نيوز

أعلن مكتب حاكم مدينة ننغرهار، الأفغانية، اليوم الأحد، عن انفجارات استهدفت دائرة المالية في جلال آباد شرقي أفغانستان.

وبحسب وكالات الأنباء المحلية، قام مهاجم انتحاري بتفجير نفسه أمام البوابة ثم اقتحم مسلحون مدججون بالأسلحة المبنى.

وحتى الآن لم تعلن أية جهة المسؤولية عن الهجوم.

وأكد نبأ الهجوم، المكتب الإعلامي لحاكم ننغرهار، وقال إن انفجارين وقعا في المكان.

وأعلم مكتب الحاكم العسكري لولاية ننغرهار الأفغانية:"6 قتلى في الهجوم المستمر وسط مدينة جلال آباد مركز ولاية ننغرهار."

يذكر أن أفغانستان، تشهد منذ مطلع شهر مايو/ أيار الجاري ارتفاعاً ملحوظا في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي الناتو، في إطار مهمة "الدعم الحازم" ومسلحي حركة طالبان الأذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم الخندق.