لهذا السبب.. 82 إمرأة تسير على السجادة الحمراء في "كان"!

جهينة نيوز:

من المقرر أن تسير 82 امرأة على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي لتسليط الضوء على العدد المحدود من صانعات الأفلام اللواتي تم اختيارهن للمشاركة في مسابقة المهرجان على مدار 71 عاما.

ومن بين المتوقع ظهورهن اليوم السبت كل من سلمى حايك وجين فوندا وباتي جنكينز، مخرجة فيلم المرأة الخارقة، والمخرجة الفرنسية أغنس فاردا، الحاصلة على جائزة السعفة الذهبية الفخرية.

كما ينضم إليهن بعض عضوات لجنة تحكيم مهرجان "كان" لهذا العام ومنهن: كريستين ستيوارت وآفا دوفيرناي وليا سيدو.

ويتطابق الرقم 82 مع عدد الأفلام التي أخرجتها النساء والتي تم عرضها في مسابقة السعفة الذهبية بالمهرجان، في مقابل 1645 فيلما من إخراج الرجال.

وكانت جين كامبيون هي المخرجة الوحيدة الفائزة بالسعفة الذهبية.

وقال مدير المهرجان تييري فارماكس إن الفعالية مخصصة للنساء "لتأكيد وجودهن"