حريق ضخم في برج سكني بدبي

جهينة نيوز

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي بالإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، بأن فرق الدفاع المدني أخلى برجاً سكنياً في المدينة، عقب اندلاع حريق ضخم فيه، مؤكداً عدم تسجيل إصابات حتى اللحظة.

وقال المكتب الإعلامي، في تغريدة عبر "تويتر"، "تتعامل فرق الدفاع المدني في دبي حالياً مع حادث حريق شب في برج زين تاور، في منطقة المارينا".

وأضاف، "قامت الفرق المختصة بإخلاء المبنى، ولا يوجد أي تقارير عن تسجيل أي إصابات".

وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت المبنى السكني الذي تعرض للحريق، حيث التهمت النيران الطوابق السفلية الخمس في البرج، وتصاعد دخان كثيف في المكان.

وتقع منطقة المارينا (مرسى دبي) في وسط دبي الجديدة، قرب مدينة دبي للإعلام والجامعة الأمريكية ودبي للإنترنت؛ وصمم المكان ليحاكي منطقة "كونكورد المحيط الهادي" في فانكوفر بكندا.

وتتضمن المنطقة أبراجاً سكنية عملاقة وفيلات سكنية فاخرة، ويعتبر من أكبر الموانئ الاصطناعية على مستوى العالم.