الصين تؤكد استمرار تعاونها الفعال مع روسيا لحل الأزمة السورية

جهينة نيوز

أكد المبعوث الصيني الخاص إلى سورية شيه شياو يان استمرار التعاون الفعال بين بلاده وروسيا لايجاد حل للأزمة في سورية.

ونقلت وكالة تاس عن شيه قوله اليوم إن موسكو وبكين لديهما القدرة على تعزيز التعاون لإيجاد سبل لحل الأزمة في سورية ويجب على الجانبين مواصلة الجهود الرامية إلى حماية اتفاق وقف الاعمال القتالية وتعزيز العملية السياسية.

وأضاف شيه أن العلاقات بين الصين وروسيا تدل على شراكة استراتيجية شاملة وتعاون موضحا ان كلا الجانبين يواصلان بذل الجهود في مجالات عدة ومنها إعادة الأعمار في سورية في مرحلة ما بعد الحرب عليها.

وكان شيه جدد التاكيد الشهر الماضي على ضرورة احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي سورية مشددا على موقف الصين الرافض لاستخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية وعلى قناعة بلاده بعدم وجود حل عسكري للازمة في سورية.