واشنطن بوست: هذا أكثر ما تخشاه واشنطن في سوريا؟

جهينة نيوز

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن فريقا لا بأس به من الساسة الأمريكيين يخشون تخطيط "القوات الإيرانية" الناشطة على الأراضي السورية للهجوم على قاعدة التنف الأمريكية هناك.

وأكثر ما يخشاه ساسة واشنطن حسب الصحيفة، إقدام القوات الرديفة لإيران في سوريا على حصار التنف جنوب سوريا قرب الحدود مع الأردن والعراق، وقصفها.

وتؤكد المصادر الأمريكية أن القيادة العسكرية في واشنطن لا تريد ضرب هذه الجماعات من الجو تفاديا لانخراط أمريكي أعمق في ما تشهده سوريا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته، أكد غير مرة رغبته في سحب القوات الأمريكية من سوريا، معتبرا أن الحضور الأمريكي ليس له أي معنى بعد انتهاء العملية العسكرية ضد "داعش" هناك وأن القوات الأمريكية يجب أن تعود إلى البلاد.

يذكر أن مطار التنف العسكري السوري الذي احتلته القوات الأمريكية بذريعة قتال "داعش"، صارت تستخدمه واشنطن مؤخرا في ضرب التشكيلات المسلحة الموالية لإيران والجيش السوري وتقاتل فلول "داعش" والزمر المتفرعة عنه.

وخلصت "واشنطن بوست" إلى أن احتفاظ واشنطن بالتنف في سوريا، يعد دليلا واضحا على استعداد الولايات المتحدة لمواجهة المد الإيراني في المنطقة.

المصدر: "واشنطن بوست"