لامبورغيني المهداة لـ"بابا الفاتيكان" تباع بمزاد علني.. لمن ذهب ريعها؟

الأحد, 13 أيار 2018 الساعة 12:40 | منوعات, منوعات

لامبورغيني المهداة لـ

جهينة نيوز

بيعت يوم أمس في مزاد سوثبي في موناكو بـ 715 ألف يورو سيارة لامبورغيني هوراكان رياضية فريدة، كان البابا فرنسيس قد تلقاها هدية.

وقالت المؤسسة الخيرية الكاثوليكية "معونة الكنائس المعذبة"، إن ثمن السيارة سيصرف على المشاريع الخيرية.

وذكرت أن البابا كلّف شخصيا بتحويل ريع السيارة فورا لتمويل مشاريع إعادة إعمار المنازل والمباني العامة العراقية التي دمرها "داعش" في الموصل سنة 2014.

وسيتم إنفاق ريع لومبارغيني كذلك، على مبادرة غوث ضحايا الاتجار بالبشر، ومساعدة معتزلات الدعارة، كما سيسلم قسم من المبلغ إلى جمعيتين خيريتين إيطاليتين تساعدان النساء والأطفال في دول إفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن سيارة لامبورغيني هوراكان عرضت في معرض جنيف للسيارات في مارس اذار 2014 وسعرها دون التجهيزات الإضافية يبلغ 200 ألف دولار، فيما أن هدية البابا فريدة من نوعها ومن مجموعة خاصة.

المصدر: نوفوستي


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