اعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة التركية!

الأحد, 13 أيار 2018 الساعة 12:18 | سياسة, عالمي

اعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة التركية!

جهينة نيوز

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 24 يونيو/ حزيران المقبل.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية في عدد اليوم الأحد، القائمة التي أعلنتها اللجنة للمرشحين الذي يحق لهم خوض الانتخابات الرئاسية كما نقلت وكالة الأناضول.

وشملت القائمة 6 أسماء وهم:

1. دوغو برينجيك (رئيس حزب الوطن)

2. مرال أقشنر (رئيسة حزب إيي)

3. محرم إينجه (مرشح حزب الشعب الجمهوري)

4. رجب طيب أردوغان (رئيس حزب العدالة والتنمية والرئيس الحالي للجمهورية)

5. صلاح الدين دميرطاش (الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي)

6. تمل قره ملا أوغلو (رئيس حزب السعادة).


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