رحلة تجريبية لأول حاملة طائرات صينية

جهينة نيوز

افادت قناة التلفزيون الرسمي الصيني أن حاملة الطائرات الصينية غادرت قاعدتها الرئيسية في الساعة 7:00 بالتوقيت المحلي وبدأت رحلتها التجريبية.

وتم إطلاق حاملة الطائرات الصينية الثانية "تايب 001 ايه"، والتي أصبحت الأولى من إنتاجها بشكل كامل في نيسان/أبريل 2017، وتم البدء ببناء الحاملة في العام 2013، ويبلغ طول حاملة الطائرات 315 مترا وعرضها 75 متراً وزنها 70 ألف طن سرعة إبحارها 31 عقدة بحرية، وذكرت وسائل إعلام صينية أن 36 مقاتلة من طراز جيان —15 (جي —15) يمكن أن يكونوا على متن السفينة.

وجرى بناء أول حاملة طائرات صينية "لياونينغ"، على أساس حاملة الطائرات السوفييتية "فارياغ"، والتي تم شراؤها من أوكرانيا في عام 1998، وهي غير مكتملة البناء.

وفي العام 2005 بدأ العمل على تحويلها إلى حاملة طائرات في حوض بناء السفن في داليان بالصين وأجريت أول تجارب بحرية "للياونينغ" في عام 2011.

وانضمت إلى البحرية الصينية في أيلول/سبتمبر 2012، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 تم الأعلان أن المقاتلة جيان-15، قد هبطت بنجاح على سطح حاملة الطائرات.

سبوتنيك