بماذا علق ماكرون بعد اعتداء باريس؟

جهينة نيوز

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعازيه لذوي ضحايا الهجوم على المارة في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدا على تعاطفه مع الجرحى.

وكتب ماكرون على "تويتر": "كل مشاعري مع ضحايا وجرحى هجوم باريس الليلة وعائلاتهم" وأشار إلى أن "فرنسا تدفع مرة أخرى دمها ثمنا، لكنها لن تتراجع شبرا واحدا أمام أعداء الحرية".

واضاف "باسم كل الفرنسيين، أحيي شجاعة ضباط الشرطة الذين تمكنوا من تحييد الإرهابي".

وتناقلت وسائل الإعلام أن شابا شرع في طعن المارة وسط العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس وقتل شخصا وأصاب 8 آخرين، واستمر في ملاحقة المارة قبل أن تصل الشرطة وتقوم بتصفيته.

وتبنى العملية تنظيم "داعش" الإرهابي حيث تناقلت صفحات الموالين له، بيانا يؤكد أن منفذ عملية الطعن من "جنوده".

المصدر: "إنترفاكس"