طهران: اصدار حكم بالاعدام لـ 8 ارهابيين من "داعش"

جهينة نيوز

اصدرت محكمة الثورة بطهران حكم الاعدام بحق 8 ارهابيين من تنظيم "داعش" شاركوا في الهجوم على البرلمان الايراني ومرقد مؤسس الثورة الاسلامية الراحل الامام الخميني العام الماضي.

وقال رئيس المحكمة الشيخ موسي غضنفر آبادي في تصريح اليوم.. ان "المحكمة ادانت هؤلاء الافراد بجرم التعاون في الافساد بالارض.. وبعد انقضاء مدة الاعتراض سيرفع الملف الى المحكمة العليا في البلاد ليتم اتخاذ القرار حول قطعية الحكم الصادر".

وأشار غضنفر ابادي إلى أن القضاء الايراني يتابع محاكمة 18 اخرين متهمين بالمشاركة في الهجوم.

يذكر أن المدانين شاركوا في الاعتداءين الارهابيين اللذين استهدفا مبنى مجلس الشورى الاسلامي الايراني ومرقد الامام الخميني في العاصمة الإيرانية طهران في السابع من حزيران من العام الماضي واللذين

أديا إلى مقتل 16 شخصا واصابة اكثر من 40 بجروح.

وبدأت صباح اليوم بمحكمة الثورة في طهران محاكمة اعضاء فرقة الدراويش الذين اثاروا قبل عدة اشهر اعمال فوضى وشغب في منطقة باسداران بالعاصمة الايرانية ما ادى الى مقتل 3 من افراد قوى الامن

الداخلي واحد التعبويين والحاق اضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وقال رئيس المحكمة موسى غضنفر آبادي.. ان الاتهامات الموجهة لهؤءلاء الافراد تخص امن الدولة موضحا ان ملفات اكثر من 70 فردا من اعضاء فرقة دراويش كناباد قد وصلت الى محكمة الثورة وتم تحديد الغرف التي سيتم البت بشأنها فيها.