فضية وعشر برونزيات لمنتخبنا للكيك بوكسينغ في بطولة آسيا

جهينة نيوز

أحرز منتخب سورية للكيك بوكسينغ ميدالية فضية وعشر برونزيات في بطولة آسيا التي اختتمت اليوم في قيرغيزستان بمشاركة سبعة وعشرين منتخباً.

وحقق الميدالية الفضية وائل السعيد في أسلوب “اللو كيك” بعد فوزه على أبطال إيران وكوريا وطاجيكستان وخسارته في النهائي أمام بطل قيرغيزيا بينما أحرز الليث غانم برونزيتين وأسامة داؤود برونزيتين وعلي الجغل برونزيتين وأمجد حشمة ووائل السعيد وجمال صبحة وسلمان عيسى برونزية كل على حدة.

وقال عضو إدارة الاتحاد همام الداية في تصريح “في كل بطولة يشارك فيها منتخبنا تكون له بصمة واليوم في بطولة آسيا حققنا 11 ميدالية تضاف إلى خزائن الاتحاد” مشيراً إلى أن لاعبي المنتخب تفوقوا على العديد من أبطال آسيا وكان فارق النقاط ضئيلاً جداً بين لاعبينا الذين حصلوا على الميداليات البرونزية ونظرائهم الذين حصلوا على الذهب والفضة.

وأضاف الداية أن اتحاد اللعبة يسعى بكل إمكاناته لاستضافة بطولة دولية على مستوى عال بإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي تشارك فيها منتخبات آسيوية وأفريقية وأوروبية في الفترة المقبلة متوقعا إحراز مراكز متقدمة في الاستحقاقات القادمة ولاسيما في دورة المتوسط الشهر القادم.

يشار إلى أنه شارك في تحكيم بطولة آسيا الحكمان الدوليان السوريان محمد منار البزرة ومحمد العلي.

سانا