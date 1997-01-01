اطلاق نار في ماساشوسيتس الامريكية وأنباء عن ضحايا

جهينة نيوز

ذكرت قناة WHDH التلفزيونية الأمريكية اليوم، أن مدينة بروكتون في ولاية ماساشوسيتس، قد شهدت إطلاقا للنار أدى إلى وقوع ضحايا، دون أن تشير إلى عددهم.

وأشارت القناة إلى أن الشرطة كانت موجودة في المكان لحظة إطلاق النار وبدأ رجال الأمن التحقيق في ملابسات الحادث.

وتشهد الولايات المتحدة سنويا وقوع الكثير من هذه الحوادث، وخاصة في المدارس، تسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقبل فترة تجمع آلاف الأشخاص معظمهم من الشباب، في العاصمة الأمريكية واشنطن، من أجل الاحتجاج على العنف المسلح في البلاد، في واحدة من أكبر المظاهرات في تاريخ الولايات المتحدة.

ويطالب الكثير من الأمريكيين، سلطات بلادهم بمنع بيع الأسلحة النارية والفردية.